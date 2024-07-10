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С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании

С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
Наука и образование
10 июля 2024 г. 10:46
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании

В Азербайджане учебники по четырем школьным предметам составлены на основе новой концепции, в подготовке материалов помогли ведущие институты Сингапура.

Как заявила Report заведующая отделом дошкольной и общеобразовательной политики Министерства науки и образования Вафа Ягублу, это учебники по географии для VI класса, химии, физике и биологии для VII класса.

По ее словам, эти предметы в новом содержании будут применены уже в 2024-2025 учебном году.

"Новые учебники подчеркивают вопросы применения предмета и науки в жизни и уменьшают излишние теоретические знания. Например, новый учебник по географии начинается с простого объяснения ученику понятия пространства. В подготовке этих материалов помогли ведущие институты Сингапура в области разработки учебников", - сказала Ягублу.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabrdan məktəblərdə dörd fənn yeni məzmunda tədris olunacaq

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