С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы

С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы.

С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы.

Как сообщает Report, каникулы продлятся до 31 января.

С учетом того, что в 2021-2022 учебном году занятия начались с определенным запозданием, в соответствии с решением Кабмина зимние каникулы, как и осенние каникулы, несколько сокращены. Так, в начальных классах (I-IV) дни зимних каникул 27-28 января были учебными. В школах, работающих по пятидневному режиму, 31 января является выходным днем, по шестидневному режиму – 29 и 31 января являются выходными днями. В средних и старших классах дни зимних каникул 27, 28 и 31 января - будут считаться учебными днями. В школах, работающих по пятидневному режиму, в средних и старших классах зимних каникул не будет, а по шестидневному режиму – 29 января будет выходным днем.