О нас
Report Georgia
Аудио новости

С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы

С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы.
Наука и образование
29 января 2022 г. 00:01
С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы

С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы.

Как сообщает Report, каникулы продлятся до 31 января.

С учетом того, что в 2021-2022 учебном году занятия начались с определенным запозданием, в соответствии с решением Кабмина зимние каникулы, как и осенние каникулы, несколько сокращены. Так, в начальных классах (I-IV) дни зимних каникул 27-28 января были учебными. В школах, работающих по пятидневному режиму, 31 января является выходным днем, по шестидневному режиму – 29 и 31 января являются выходными днями. В средних и старших классах дни зимних каникул 27, 28 и 31 января - будут считаться учебными днями. В школах, работающих по пятидневному режиму, в средних и старших классах зимних каникул не будет, а по шестидневному режиму – 29 января будет выходным днем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gündən məktəblilərin qış tətili başlayır

Экслюзивные новости

ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
28 января 2022 г. 14:17
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
28 января 2022 г. 11:24
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
26 января 2022 г. 17:38
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
26 января 2022 г. 13:41
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
26 января 2022 г. 13:00
Операция Дашалты глазами участников: “Враг был в недоумении…”
ФотоОперация "Дашалты" глазами участников: “Враг был в недоумении…”
25 января 2022 г. 18:08
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
25 января 2022 г. 17:38
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi