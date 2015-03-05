Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Баку начинается прием электронных заявлений в первые классы общеобразовательных учреждений. Как сообщает Report, впервые, начиная с 2015/2016 учебного года, прием в первые классы общеобразовательных школ, лицеев и гимназий с сегодняшнего дня и до 15 сентября будет проводиться на сайте www.mektebeqebul.edu.az.

Регистрация может проводиться либо самим родителем (другим законным представителем), либо по его желанию в созданной в каждой школе комиссии по приему электронных документов, либо в альтернативной комиссии по приему документов, действующей в каждом административном районе города Баку.

Регистрация в первые классы учреждений, лицеев и гимназий по городу Баку, в которых прием осуществляется на конкурсной основе, будет производиться в электронной форме с 15 марта по 15 апреля, а отборочный конкурс (экзамены) пройдет с 15-го апреля по 15 мая.

Родители (другие законные представители) детей, по результатам конкурса не прошедшие в лицеи и гимназии, имеют право снова выбрать общеобразовательную школу в электронной системе.

Регистрация электронных заявлений родителей (других законных представителей) особо одаренных детей, достигших 6-летнего возраста в период с 16-го сентября по 31-ое декабря, в учреждения, лицеи и гимназии, в которых прием осуществляется на конкурсной основе, будет проводиться с 15-го марта по 15-ое апреля, в общеобразовательные школы - с 1-го по 31-ое июля.

Особо одаренным детям с 13 по 31 июля придется участвовать в собеседовании, которое проведут созданные в каждом из административных районов столицы комиссии на основе "Правил преждевременного приема в первые классы особо одаренных детей" (исключая успешно прошедших в учреждения, лицеи и гимназии, в которых прием осуществляется на конкурсной основе и окончивших группы дошкольной подготовки, организованные министерством образования).

