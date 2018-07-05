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    С сегодняшнего дня в Азербайджане приступили к переводу студентов

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Азербайджане приступают к электронному приему документов по переводу студентов как из местных, так и зарубежных вузов, с одной специальности на другую, студентов ссузов на территории страны, а также магистров.

    Как сообщает Report, прием документов будет осуществляться через портал transfer.edu.az и продлится до 20 июля. 

    Обратившиеся в портал лица обладают возможностью выбора учебного заведения, в который хотят перевестись. Вписав необходимую информацию, можно узнать, соответствуют ли данные обратившегося требуемым критериям.  

    Созданный министерством образования портал transfer.edu.az служит упрощению процесса перевода студентов и обеспечению прозрачности. 

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