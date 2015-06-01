С сегодняшнего дня приступили к приему электронных заявлений по размещению педагогов - СПИСОК

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня министерство образования приступило к приему электронных заявлений по размещению педагогов.

Как сообщили Report в министерстве, в соответствии с приказом министра образования, на конкурс было представлено 3 511 вакансий, 3 202-i (91%) из которых относятся к азербайджанскому, а 309 (9%) - к русскому сектору. Наибольшее количество вакансий объявлено по предметам химия - 449 мест, 13%), начальные классы - (440 мест, 13%), биология - (387 мест, 11%), физика - (359 мест, 10%), география - (341 место, 10%).

Вакантные места в основном имеются в общеобразовательных учреждениях Баку (473 места, 13%), Джалилабада (205 мест, 6%), Лерика (202 места, 6%), Лачинского района (197 мест, 6%) и Губы (184 места, 5%).

В отношении 2 400 (68%) вакансий применяются стимулирующие меры.

Желающие участвовать в конкурсе могут ознакомиться с необходимыми документами, инструкциями (инструкцией и видеоинструкцией для заполнения электронных заявлений, инструкцией для ответа на тестовые вопросы), конкурсными материалами (конкурсная программа, тестовые образцы, симулятивные тесты), зайдя на сайт www.miq.edu.az, а также на официальный сайт минобразования (www.edu.gov.az).

Для участия в конкурсе кандидаты должны пройти регистрацию и заполнить электронное заявление.

Прием электронных заявлений по размещению педагогов завершится 10 июня в 23:59.

Отметим, что после завершения процесса размещения учителей, с 1 июля приступят к приему документов для трудоустройства педагогов на вновь установленные вакансии.