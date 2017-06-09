С сегодняшнего дня приступают к выбору специальностей в магистратуру

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня бакалавры, удовлетворившие условия конкурса вступительных экзаменов в магистратуру, смогут приступить к выбору специальностей.

Как сообщает Report, процесс продлится до 19 июня через интернет.

Напомним, что к конкурсу будут допущены бакалавры, выбравшие и утвердившие специальности.

Отметим, что согласно результатам проведенного ГЭЦ 4 июня второго этапа вступительного экзамена в магистратуру НАНА и азербайджанских вузов на 2017/2018 учебный год, на экзамене приняли участие 9 503 бакалавра. 19 человек не явились на экзамен. Согласно итогам проведенного в два этапа экзамена, максимальный результат составил 146 баллов.