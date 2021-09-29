С сегодняшнего дня открываются вузы, колледжи и средние школы

Сегодня начинается новый учебный год в старших классах (5-11) общеобразовательных учебных заведений, средних специальных, профессиональных и высших учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана

Сегодня начинается новый учебный год в старших классах (5-11) общеобразовательных учебных заведений, средних специальных, профессиональных и высших учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана.

Как передает Report, обучение будет проходить в очной форме за рядом исключений.

Так, решением научных советов некоторые лекции пройдут в формате онлайн.

В учреждениях высшего и среднего специального образования аудитории могут быть заполнены максимум на 70% от их вместимости с соблюдением правил санитарии и гигиены.

Все лица старше 18 лет должны иметь COVID-паспорт (сертификат о вакцинации или сертификат о наличии иммунитета).

В тоже время, ограничиваются собрания преподавательского состава в учительских комнатах (кафедрах).

Ожидается, что в этом учебном году 171 820 человек будут обучаться по степени бакалавра, 16 920 студентов - по степени магистра. 57 693 человека будут учится в ссузах, а 1 589 829 - в школах.

Напомним, что начальные классы вернулись в школу 22 сентября.