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С сегодняшнего дня открываются вузы, колледжи и средние школы

С сегодняшнего дня открываются вузы, колледжи и средние школы Сегодня начинается новый учебный год в старших классах (5-11) общеобразовательных учебных заведений, средних специальных, профессиональных и высших учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана
Наука и образование
29 сентября 2021 г. 00:00
С сегодняшнего дня открываются вузы, колледжи и средние школы

Сегодня начинается новый учебный год в старших классах (5-11) общеобразовательных учебных заведений, средних специальных, профессиональных и высших учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана.

Как передает Report, обучение будет проходить в очной форме за рядом исключений.

Так, решением научных советов некоторые лекции пройдут в формате онлайн.

В учреждениях высшего и среднего специального образования аудитории могут быть заполнены максимум на 70% от их вместимости с соблюдением правил санитарии и гигиены.

Все лица старше 18 лет должны иметь COVID-паспорт (сертификат о вакцинации или сертификат о наличии иммунитета).

В тоже время, ограничиваются собрания преподавательского состава в учительских комнатах (кафедрах).

Ожидается, что в этом учебном году 171 820 человек будут обучаться по степени бакалавра, 16 920 студентов - по степени магистра. 57 693 человека будут учится в ссузах, а 1 589 829 - в школах.

Напомним, что начальные классы вернулись в школу 22 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən orta məktəblərin yuxarı siniflərində, ali məktəb və kolleclərdə dərslər başlayır

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