С сегодняшнего дня объявлены внутренние собеседования на должности в 12 госорганах

С сегодняшнего дня в 12 государственных органах объявлены внутренние собеседования по типам A и B, соответствующих 3-7-й классификации административных должностей.

С сегодняшнего дня в 12 государственных органах объявлены внутренние собеседования по типам A и B, соответствующих 3-7-й классификации административных должностей.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, 37 из объявленных должностей относятся к типу А (административный руководитель), а 23 - типу В (административный исполнитель).

В целом, для внутреннего собеседования объявлены 12 вакантных должностей в Министерстве молодежи и спорта, 11 - Министерстве экономики, 8 - Министерстве финансов, 6 - Агентстве продовольственной безопасности, 5 – Министерстве цифрового развития и транспорта, 5 – Министерстве культуры, 4 – Государственном комитете по статистике, 3 – Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 3 - Государственном агентстве по туризму, 1 – Министерстве здравоохранения, 1 – Верховной аттестационной комиссии и 1 – Агентстве по интеллектуальной собственности.