С сегодняшнего дня начинается прием в колледжи и резидентуру

Прием заявлений посредством интернета продлится до 8 июня

С сегодняшнего дня начинается прием заявлений на 2021/2020 учебный год в ссузы (колледжи) на базе полного среднего образования (11 классов).

Как передает Report, об этом на проведенном 26 мая брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, прием заявлений посредством интернета продлится до 8 июня.

М.Аббасзаде сказала, что сегодня также начинается прием заявлений для участия в экзамене по приему в резидентуру: "Процесс продлится до 4 июня. Сумма, требуемая для подачи заявления, составляет 60 манатов".