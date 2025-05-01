С сегодняшнего дня начинается прием детей в первый класс

С 1 мая в 11:00 стартует прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на новый учебный год.

С 1 мая в 11:00 стартует прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на новый учебный год.

Как сообщает Report, процесс будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az .

Для азербайджанского сектора регистрация для выбора школы и учителя будет проходить с 6 мая по 12 сентября. Для секторов с обучением на других языках регистрация на собеседование пройдёт с 6 по 20 мая, сами собеседования - с 12 по 31 мая, а выбор школы и учителя - с 17 июня по 12 сентября.

В Баку, Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе на этапе приоритетного выбора в азербайджанском секторе школы и учителя можно будет выбрать с 6 мая по 5 июня. В секторах с обучением на других языках этот процесс пройдёт с 17 июня по 17 июля.

По завершении указанных сроков станет возможна подача заявлений на эти школы уже без приоритета.

Отмечается, что в этом году около 85 тысяч детей из подготовительных групп в азербайджанском секторе будут автоматически зачислены в первые классы.