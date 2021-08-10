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С сегодняшнего дня начинается прием детей в дошкольные группы

С сегодняшнего дня начинается прием детей в дошкольные группы С сегодняшнего дня начинается прием детей в подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.
Наука и образование
10 августа 2021 г. 06:00
С сегодняшнего дня начинается прием детей в дошкольные группы

С сегодняшнего дня начинается прием детей в подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.

Как сообщает Report, процесс приема будет осуществляться через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az.

Онлайн-регистрация заявлений родителей (других законных представителей) на прием детей в дошкольные группы начнется сегодня в 11:00, а процесс выбора школы - 12 августа в 11:00.

Процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября 2021 года в 18:00.

Более подробную информацию о приеме в дошкольное учреждение на 2021-2022 учебный год можно получить из файла вопросов и ответов по этой ссылке.

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