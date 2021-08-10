С сегодняшнего дня начинается прием детей в дошкольные группы

С сегодняшнего дня начинается прием детей в подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.
Как сообщает Report, процесс приема будет осуществляться через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az.
Онлайн-регистрация заявлений родителей (других законных представителей) на прием детей в дошкольные группы начнется сегодня в 11:00, а процесс выбора школы - 12 августа в 11:00.
Процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября 2021 года в 18:00.
Более подробную информацию о приеме в дошкольное учреждение на 2021-2022 учебный год можно получить из файла вопросов и ответов по