С сегодняшнего дня начинается прием детей в дошкольные группы

С сегодняшнего дня начинается прием детей в подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.

С сегодняшнего дня начинается прием детей в подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.

Как сообщает Report, процесс приема будет осуществляться через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az.

Онлайн-регистрация заявлений родителей (других законных представителей) на прием детей в дошкольные группы начнется сегодня в 11:00, а процесс выбора школы - 12 августа в 11:00.

Процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября 2021 года в 18:00.