Баку. 25 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начинается парад планет.

Об этом Report сообщил заместитель директора Шемахинской астрофизической обсерватории им. Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана Хыдыр Микаилов.

По его словам, 27 января спутник планеты Земля - Луна изменит свое местоположение, 28 января будет находиться рядом с Юпитером: "Хотя парад планет можно будет увидеть 29 января, но самое интересное зрелище этого астрономического события можно будет наблюдать с 07:00 31 января. Так, в один ряд выстроятся сразу пять планет Солнечной системы – Меркурий, Венера, Сатурн, Марс, Юпитер, а также Луна".

Х.Микаилов отметил, что планеты в небе будут находиться в близком расстоянии друг от друга: "После этого взойдет Солнце, его блеск затмит видимость планет. Это является формой построения по движению планет".