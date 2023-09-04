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Начинается отбор специальностей на вакантные места вузов

Начинается отбор специальностей на вакантные места вузов С сегодняшнего дня начинается отбор специальностей на вакантные места высших учебных заведений.
Наука и образование
4 сентября 2023 г. 10:28
Начинается отбор специальностей на вакантные места вузов

С сегодняшнего дня начинается отбор специальностей на вакантные места высших учебных заведений, который продлится до 9 сентября.

Как сообщает Report, по результатам приема этого года в высшие учебные заведения было зачислено 51 941 человек (в том числе 6 592 суббакалавра). Право на обучение на основе госзаказа получили 24 594 человека (в том числе 1 389 суббакалавров), а на платной основе - 27 347 человек (в том числе 5 203 суббакалавра).

План приема в высшие учебные заведения заполнен на 93,94%.

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