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    С сегодняшнего дня начинается отбор специальностей по V группе специальностей

    Отбор специальностей продолжится до 10 августа© Report/ Firi Salim

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня для абитуриентов, удовлетворивших требования конкурса и экзамена на выявление таланта для поступления в высшие учебные заведения, начинается отбор специальностей по V группе специальностей.

    Как сообщает Report, только с 5 августа абитуриенты могут в электронных заявках по отбору специальностей заполнить коды по специальностям, требующим особого таланта.

    Отбор специальностей продолжится до 10 августа.

    Напомним, что абитуриенты, отвечающие требованиям одной из I, II, III, IV группы специальностей и установленные ГЭЦ требования для V группы специальностей, могут выбрать специальности по двум группам.

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