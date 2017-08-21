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    С сегодняшнего дня начинается очередной этап по приему учителей на работу

    Этап собеседования продлится до 26 августа© Report

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начинается очередной этап по централизованному приему учителей на работу в общеобразовательные заведения.

    Как сообщает Report, информация о месте и времени проведения собеседования направлена на личную страницу кандидатов.

    Кандидаты, приглашенные на собеседование, которое продлится до 26 августа, должны принести удостоверение личности, диплом о высшем или среднем специальном образовании, а также вкладыш в диплом.

    Кандидаты, которое не были приглашены на собеседование, ввиду того, что набранное ими количество баллов не соответствовало выбранному вакантному месту, могут принять участие в очередном размещении в начале сентября.

    Конкурс по приему учителей на работу проходит в 4 этапа (оценка показателей в электронном заявлении, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).

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