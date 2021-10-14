С начала учебного года в Азербайджане 241 класс был переведен на дистанционку

С начала нового учебного года и по сегодняшний день в Азербайджане 241 класс был переведен на дистанционное обучение.
Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.
Было отмечено, что 35 из них уже вернулись к очному обучению, а в 206 классах продолжается онлайн-обучение.
Из 140 перешедших на дистанционное обучение классов города Баку 26 уже вернулись к традиционной форме обучения, а 114 классов продолжают онлайн-обучение.
С 22 сентября в общеобразовательных учреждениях Азербайджана возобновлено традиционное обучение учащихся младших классов (1-4), с 29 сентября - средних и старших классов (5-11), а также высших и средних специальных учебных заведений.