​С какого возраста нужно отдавать ребенка в детсад?

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Отдавать детей в детский сад целесообразнее с 3 лет". Об этом Report заявил психолог Центра социальной реабилитации детей и молодежи Асеф Керимов.

По его словам, проведенные исследования показали, что растущие в полноценных семьях дети, имеющие крепкие эмоциональные узы с родителями и близкими родственниками, добиваются в жизни большего успеха.

Психолог считает, что дети нуждаются в наиболее тесном контакте с родными в возрасте 1-3 года: "С учетом этого, детей нужно отдавать в детский сад с трех лет. Однако этот вопрос зависит от возможностей родителей. Даже в случае посещения ребенком дошкольного учреждения с более раннего возраста, его нужно оставлять в детском саде не на целый день, и по мере возможности забирать раньше".

А.Керимов добавил, что во времена СССР часто встречались случаи размещения 6-9 месячных детей в более старшие возрастные группы. До сих пор как на Западе, так в России и Азербайджане продолжают обсуждать вопрос ликвидации ясельных групп в некоторых дошкольных учреждениях.

Что же касается методов приучения детей к детсадам, психолог отметил, что в первую очередь родители должны привить ребенку любовь к детсаду, убедить, что там ему будет хорошо. Детсады должны разработать собственные программы адаптации. В течение определенного времени нужно приводить ребенка в сад для психодиагностики, проводить с ним различные психодиагностические игры. Воспитателям нужно помочь ребенку адаптироваться и преодолеть чувство привязанности к родителям. Также необходимо позволять малышам приносить с собой любимую игрушку, с которыми они не расстаются дома".