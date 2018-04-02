С этой недели приступают к деятельности подготовительные курсы ГЭЦ

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) с 4 апреля на основе новых образовательных программ (куррикулумов) начались подготовительные курсы по подготовке и проверке по критериям средств оценивания, использование которых планируется на выпускных и вступительных экзаменах по азербайджанскому языку, русскому языку, английскому языку, математике, химии, физике, биологии, истории и географии.
Как сообщили Report из центра, на курсах примут участие лица, прошедшие регистрацию по соответствующим предметам.
Продолжительность курсов составляет 2 месяца. Цена подготовительного курса - 100 манатов. Для студентов IV курса и магистров участие бесплатное. Напомним, что процесс регистрации на подготовительные курсы длился с 8 января до 30 марта этого года.
Подготовительные курсы будут работать по следующему графику.
График подготовительных курсов ( на 2017/2018 учебный год):
|№
|Предмет
|День недели
|Начало
|1
|Английский язык
|I
|09:00
|2
|Азербайджанский язык
|I
|15:00
|3
|Химия
|II
|09:00
|4
|Физика
|III
|09:00
|5
|Русский язык
|III
|12:00
|6
|Биология
|IV
|09:00
|7
|История
|IV
|11:00
|8
|География
|V
|09:00
|9
|Математика
|V
|11:00
Подготовительные курсы будут проходить по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде, 28; Здание Университета "Азия", 4 этаж, актовый зал.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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