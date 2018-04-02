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    С этой недели приступают к деятельности подготовительные курсы ГЭЦ

    Продолжительность курсов составляет 2 месяца

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) с 4 апреля на основе новых образовательных программ (куррикулумов) начались подготовительные курсы по подготовке и проверке по критериям средств оценивания, использование которых планируется на выпускных и вступительных экзаменах по азербайджанскому языку, русскому языку, английскому языку, математике, химии, физике, биологии, истории и географии.

    Как сообщили Report из центра, на курсах примут участие лица, прошедшие регистрацию по соответствующим предметам.

    Продолжительность курсов составляет 2 месяца. Цена подготовительного курса - 100 манатов. Для студентов IV курса и магистров участие бесплатное. Напомним, что процесс регистрации на подготовительные курсы длился с 8 января до 30 марта этого года.

    Подготовительные курсы будут работать по следующему графику.

    График подготовительных курсов ( на 2017/2018 учебный год):

    ПредметДень неделиНачало
    1Английский языкI09:00
    2Азербайджанский языкI15:00
    3ХимияII09:00
    4ФизикаIII09:00
    5Русский языкIII12:00
    6БиологияIV09:00
    7ИсторияIV11:00
    8ГеографияV09:00
    9МатематикаV11:00

    Подготовительные курсы будут проходить по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде, 28; Здание Университета "Азия", 4 этаж, актовый зал.

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