С этой недели приступают к деятельности подготовительные курсы ГЭЦ

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) с 4 апреля на основе новых образовательных программ (куррикулумов) начались подготовительные курсы по подготовке и проверке по критериям средств оценивания, использование которых планируется на выпускных и вступительных экзаменах по азербайджанскому языку, русскому языку, английскому языку, математике, химии, физике, биологии, истории и географии.

Как сообщили Report из центра, на курсах примут участие лица, прошедшие регистрацию по соответствующим предметам.

Продолжительность курсов составляет 2 месяца. Цена подготовительного курса - 100 манатов. Для студентов IV курса и магистров участие бесплатное. Напомним, что процесс регистрации на подготовительные курсы длился с 8 января до 30 марта этого года.

Подготовительные курсы будут работать по следующему графику.

График подготовительных курсов ( на 2017/2018 учебный год):

№ Предмет День недели Начало 1 Английский язык I 09:00 2 Азербайджанский язык I 15:00 3 Химия II 09:00 4 Физика III 09:00 5 Русский язык III 12:00 6 Биология IV 09:00 7 История IV 11:00 8 География V 09:00 9 Математика V 11:00

Подготовительные курсы будут проходить по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде, 28; Здание Университета "Азия", 4 этаж, актовый зал.