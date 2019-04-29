С этой недели начинаются весенние каникулы для учащихся начальных классов

С этой недели начинаются дополнительные 5-дневные весенние каникулы для учащихся начальных классов.

Как сообщает Report, каникулы начнутся с 1 мая и продлятся до 5 мая.

Отметим, что согласно учебному плану общеобразовательных школ на 2018/2019 учебный год, уроки в общеобразовательных школах начались 15 сентября и завершатся 14 июня. Учебный год делится на два полугодия: первое полугодие охватывает 15 сентября - 26 января; второе полугодие - 1 февраля - 14 июня.

В течение учебного года установлены следующие каникулярные дни: 5-дневные осенние каникулы (16-20 ноября); 5-дневные зимние каникулы (27-31 января). Для начальных классов установлены дополнительные 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).