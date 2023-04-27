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С 28 апреля начинается отбор вакансий для желающих сменить место работы учителей

С 28 апреля начинается отбор вакансий для желающих сменить место работы учителей С 11:00 28 апреля начнется очередной этап по выбору вакансий для желающих сменить место работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства науки и образования.
Наука и образование
27 апреля 2023 г. 12:58
С 28 апреля начинается отбор вакансий для желающих сменить место работы учителей

С 11:00 28 апреля начнется очередной этап по выбору вакансий для желающих сменить место работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства науки и образования.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В отборе вакансий смогут принять участие прошедшие регистрацию кандидаты, электронная заявка которых была принята. Электронная система отбора вакансий будет активна до 11:00 2 мая. Кандидаты должны выбрать вакансию и подтвердить свою электронную заявку до указанной даты.

В министерстве порекомендовали кандидатам не забывать подтверждать свои электронные заявки после выбора вакансии.

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