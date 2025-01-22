С 27 января в школах Азербайджана начинаются зимние каникулы

В общеобразовательных школах Азербайджана начинаются зимние каникулы 2024/2025 учебного года.

В общеобразовательных школах Азербайджана начинаются зимние каникулы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (MÜTDA).

Пятидневные зимние каникулы охватят период с 27 по 31 января. Данное решение распространяется и на дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений.

Первый рабочий день после каникул в общеобразовательных учреждениях с 5-дневной рабочей неделей придется на 3 февраля, а в учреждениях с 6-дневной рабочей неделей - на 1 февраля 2025 года.