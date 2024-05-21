С 24 мая временно приостановят создание очередей в системе приема в детсады

С 24 мая временно приостанавливается создание очередей в системе электронного приема документов в дошкольные образовательные учреждения.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
На основании требований "Примерного устава дошкольного образовательного учреждения", утвержденных соответствующим постановлением Кабинета министров, с целью комплектования новых групп, а также подготовки к электронной регистрации детей в дошкольные образовательные учреждения на 2024-2025 учебный год будет приостановлено создание очередей, и доступ к системе приема (bq.edu.az) будет временно ограничен.
Прием в дошкольные образовательные учреждения на следующий учебный год планируется начать с июля.