С 2023 года в детских садах трудоустроено свыше 300 педагогов

С 2023 года по настоящее время в детских садах было трудоустроено около 300 педагогов-воспитателей, успешно сдавших экзамен.

С 2023 года по настоящее время в детских садах было трудоустроено около 300 педагогов-воспитателей, успешно сдавших экзамен.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом организации дошкольного образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Илаха Расулова.

По ее словам, в 2022 году этот показатель был близок к 200.

Расулова также рассказала о предстоящих целях агентства: "Одной из наших основных целей является увеличение числа людей, занятых в сфере дошкольного образования. Мы также уделяем особое внимание повышению качества образования".