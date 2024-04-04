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С 2023 года в детских садах трудоустроено свыше 300 педагогов

С 2023 года в детских садах трудоустроено свыше 300 педагогов С 2023 года по настоящее время в детских садах было трудоустроено около 300 педагогов-воспитателей, успешно сдавших экзамен.
Наука и образование
4 апреля 2024 г. 17:21
С 2023 года в детских садах трудоустроено свыше 300 педагогов

С 2023 года по настоящее время в детских садах было трудоустроено около 300 педагогов-воспитателей, успешно сдавших экзамен.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом организации дошкольного образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Илаха Расулова.

По ее словам, в 2022 году этот показатель был близок к 200.

Расулова также рассказала о предстоящих целях агентства: "Одной из наших основных целей является увеличение числа людей, занятых в сфере дошкольного образования. Мы также уделяем особое внимание повышению качества образования".

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Версия на азербайджанском языке Ötən ildən bu günə qədər uşaq bağçalarında 300-ə yaxın müəllim işə qəbul olunub

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