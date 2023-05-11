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С 11 по 13 мая ожидается геомагнитная буря

С 11 по 13 мая ожидается геомагнитная буря С 11 по 13 мая прогнозируется геомагнитная буря.
Наука и образование
11 мая 2023 г. 11:10
С 11 по 13 мая ожидается геомагнитная буря

С 11 по 13 мая прогнозируется геомагнитная буря.

Как сообщили Report на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ), в последние сутки наблюдалась высокая активность Солнца.

Сообщается, что в результате корональных выбросов массы (Coronal mass ejection) 11 мая прогнозируется буря уровня G1.

12 мая в первой половине дня в верхних географических широтах прогнозируется буря уровня G2 (умеренный-средний), а в нижних географических широтах - уровня G1, 13 мая буря стихнет, но геомагнитное поле сохранится на активном уровне (Kp=4).

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Версия на азербайджанском языке Mayın 11-dən 13-dək maqnit qasırğası olacaq

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