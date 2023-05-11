С 11 по 13 мая ожидается геомагнитная буря

С 11 по 13 мая прогнозируется геомагнитная буря.

С 11 по 13 мая прогнозируется геомагнитная буря.

Как сообщили Report на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ), в последние сутки наблюдалась высокая активность Солнца.

Сообщается, что в результате корональных выбросов массы (Coronal mass ejection) 11 мая прогнозируется буря уровня G1.

12 мая в первой половине дня в верхних географических широтах прогнозируется буря уровня G2 (умеренный-средний), а в нижних географических широтах - уровня G1, 13 мая буря стихнет, но геомагнитное поле сохранится на активном уровне (Kp=4).