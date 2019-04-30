С 1 мая в Баку стартует выбор школ

Для детей, успешно прошедших собеседование на навыки устной речи для учебы в отделениях общеобразовательных школ, где обучение ведется на других языках, с 1 мая будет дан старт выбору школы для поступления в первый класс.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, родители или законные опекуны детей, войдя в персональный электронный кабинет, должны выбрать школу или педагога, после чего они могут представить соответствующие документы в выбранную школу.

Отметим, что собеседование на навыки устной речи прошли при участии родителей или их законных представителей.

Собеседование вела комиссия в составе трех учителей.