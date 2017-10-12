Руководство Университета Хазар посетило Париж

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем Совета директоров и опекунов Университета Хазар Гамлет Исаханлы по приглашению Университета Сорбонна посетила Париж с деловым визитом.

Как передает французское бюро Report, цель визита – развитие двухсторонних отношений высшего учебного заведения Азербайджана с Университетом Сорбонна.

Во время визита были обсуждены вопросы обмена студентами и преподавателями, реализации совместных образовательных программ, возможности проведения азербайджанскими студентами исследовательских работ и другие темы.

Также во время встречи азербайджанская делегация пригласила преподавателей Университета Сорбонна посетить Азербайджан.

Вюсаля Исметгызы