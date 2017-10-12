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    Руководство Университета Хазар посетило Париж

    Цель – развитие двухсторонних отношений между двумя ВУЗами

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем Совета директоров и опекунов Университета Хазар Гамлет Исаханлы по приглашению Университета Сорбонна посетила Париж с деловым визитом.

    Как передает французское бюро Report, цель визита – развитие двухсторонних отношений высшего учебного заведения Азербайджана с Университетом Сорбонна.

    Во время визита были обсуждены вопросы обмена студентами и преподавателями, реализации совместных образовательных программ, возможности проведения азербайджанскими студентами исследовательских работ и другие темы.

    Также во время встречи азербайджанская делегация пригласила преподавателей Университета Сорбонна посетить Азербайджан.

    Вюсаля Исметгызы 

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