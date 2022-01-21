Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории

Руководство Национальной академии наук Азербайджана не приняло заявление об отставке генерального директора Института истории профессора Керима Шукюрова.

Руководство Национальной академии наук Азербайджана не приняло заявление об отставке генерального директора Института истории профессора Керима Шукюрова.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в академии.

Сообщается, что К.Шукюров днем обратился к руководству НАНА с заявлением об отставке. В связи с этим при председательстве президента НАНА Рамиза Мехтиева с участием вице-президентов было проведено совещание.

Отставка К.Шукюрова была отклонена.

19 января на заседании президиума НАНА Р.Мехтиев резко раскритиковал деятельность Института истории. 20 января К.Шукюров прокомментировал прозвучавшую в адрес института критику. Позже профессор заявил, что 21 января в знак протеста против неадекватной критики в адрес его самого и руководимого им Института истории подаст в отставку со своей должности в академии.