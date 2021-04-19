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Руководство бакинской школы будет наказано за недопуск учеников к экзамену

Руководство бакинской школы будет наказано за недопуск учеников к экзамену Родители учащихся данной школы провели акцию
Наука и образование
19 апреля 2021 г. 12:54
Руководство бакинской школы будет наказано за недопуск учеников к экзамену
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Проблема, возникшая в связи с тем, что 32 ученика XI класса полной средней школы № 323 города Баку не смогли принять участие в выпускном экзамене из-за технической ошибки, нашла положительное решение.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

"Имена учащихся включены в государственную электронно-информационную систему "Ученик-выпускник". Учащиеся смогут принять участие в выпускных экзаменах, которые будут организованы Государственным экзаменационным центром. В отношении руководства школы, которое не урегулировало вопрос в оперативном порядке, будут приняты соответствующие меры", - сообщили в управлении.

Напомним, что родители учащихся данной школы провели акцию перед Министерством образования Азербайджана.

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