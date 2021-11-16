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В посольстве Франции состоялась церемония награждения орденом Академических пальм

В посольстве Франции состоялась церемония награждения орденом Академических пальм Руководитель Центра подготовки к Университетам Рейхан Гусейнова награждена орденом Академических пальм
Наука и образование
16 ноября 2021 г. 18:14
В посольстве Франции состоялась церемония награждения орденом Академических пальм

Руководитель Центра подготовки к Университетам (UFC - University Foundation Center) Рейхан Гусейнова награждена орденом Академических пальм.

Как передает Report, вручил награду Франции за заслуги в образовании и науке посол этой страны в Азербайджане Закари Гросс.

Посол отметил, что Рейхан Гусейнова ведет активную работу по продвижению французского образования среди азербайджанских студентов и помогает им в подготовке к поступлению в вузы.

"Каждый год вы исполняете мечты десятков азербайджанцев об образовании во Франции. Этот орден символизирует благодарность нашей страны за все ваши заслуги", - заявил посол, вручая награду Рейхан Гусейновой.

Закари Гросс отметил, что обучение азербайджанских студентов во Франции является одним из приоритетов для посольства, поскольку это способствует развитию контактов между людьми, а также укреплению сотрудничества в сфере образования.

По его словам, в этом году 85 азербайджанских студентов получают образование во Франции.

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