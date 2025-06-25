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Руководители СМИ и инфлюенсеры понаблюдали за сертификационным экзаменом для учителей

Руководители СМИ и инфлюенсеры понаблюдали за сертификационным экзаменом для учителей Руководители СМИ и инфлюенсеры понаблюдали за сертификационным экзаменом для учителей
Наука и образование
25 июня 2025 г. 16:58
Руководители СМИ и инфлюенсеры понаблюдали за сертификационным экзаменом для учителей

Министерство науки и образования организовало медиатур для руководителей ряда медиа-организаций и инфлюенсеров в рамках тестового этапа процесса сертификации педагогов.

Как сообщает Report, делегация ознакомилась с ходом экзамена в средней школе №161 города Баку.

Затем во время дискуссий за "круглым столом" участникам тура была предоставлена информация о процессе сертификации. Было отмечено, что сертификация создает для учителей важную возможность для профессионального развития.

В ходе обсуждений были даны ответы на многочисленные вопросы, интересовавшие руководителей медиа-организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMedia qurumlarının rəhbərləri və influenserlər sertifikatlaşdırma imtahanını izləyib

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