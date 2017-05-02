Руководитель Thomson Reuters в России посетил БВШН

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с главным редактором агентства "Thomson Reuters" по товарным рынкам Александром Ершовым. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью вуза, приветствуя гостя, Эльмар Гасымов отметил, что он очень рад его визиту в Высшую школу. Затем ректор подробно проинформировал Александра Ершова об истории становления и развития БВШН, успехах, достигнутых за короткое время, условиях, созданных в вузе для студентов, и об организации учебного процесса с целью подготовки высококвалифицированных инженеров для нефтегазовой промышленности. Ректор также рассказал о прочном и взаимовыгодном сотрудничестве, которое Высшая школа наладила с ведущими университетами за рубежом и транснациональными нефтегазовыми компаниями, функционирующими в Азербайджане.

В свою очередь, Александр Ершов выразил благодарность за предоставленную возможность посетить, в рамках его кратковременного визита в Баку, один из самых известных и престижных университетов страны. Александр Ершов сообщил, что корпорация Thomson Reuters является крупнейшей международной организацией в сфере средств массовой информации и ведущим источником новостей и информации в мире для отраслевых рынков. По его словам, в настоящее время Thomson Reuters работает более чем 100 странах и насчитывает свыше 60 тыс. сотрудников. В числе более чем семи тысяч клиентов агентства, которым оно оказывает услуги, – университеты, научно-исследовательские институты, государственные организации и частные компании, сообщил главный редактор. От также отметил, что успешная деятельность Thomson Reuters в Казахстане, России, Турции и других странах способствовала росту научных публикаций в этих государствах и помогла значительно повысить их конкурентоспособность в области науки и образования.