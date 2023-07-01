Руководитель рабочей группы: "Восхождение" - не конкурс на замещение вакансий

"Восхождение" - это не конкурс на замещение вакансий, потому что у всех кандидатов есть работа. Мы ищем руководителя".

"Восхождение" - это не конкурс на замещение вакансий, потому что у всех кандидатов есть работа. Мы ищем руководителя".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев.

По его словам, большинство победителей конкурса имели определенное повышение в должности, а некоторые из них даже получили руководящие позиции.

Ф.Гаджиев сообщил, что в отличие от двух предыдущих конкурсов "Восхождение", в этом году кандидатам представлены три новых кейса: "Кандидатам будут представлены следующие кейсы: безработица в Карабахе, чрезвычайная ситуация, произошедшая в Мингячевире, вклад общенационального лидера Гейдара Алиева в развитие страны".