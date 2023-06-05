Руководитель отдела министерства: Есть такие школы, в которых неправильно ведется оценивание

Учащийся, получивший оценку "4" на выпускном экзамене, не может получить аттестат с отличием.

Учащийся, получивший оценку "4" на выпускном экзамене, не может получить аттестат с отличием.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель отдела организации и управления общим и дошкольным образованием Министерства науки и образования Эльнур Алиев.

"Есть такие школы (1%), которые неправильно проводят оценивание. Например, ученик, получивший оценку "2" на выпускном экзамене, получил оценку "5" на итоговом школьном оценивании. Таких случаев очень мало. Невозможно, чтобы ученик, получивший оценку "2", получил аттестат с отличием", - добавил начальник отдела.