​Ровнаг Абдуллаев принял участие в открытии средней школы в Марнеули

Тбилиси. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев вместе с членами правительства Грузии и гостями официально открыл среднюю школу в селе Лежбаддин Марнеульского района.

Как сообщает Report, в 2015 году представительство SOCAR в Грузии в рамках благотворительного проекта осуществило строительно-реконструктивные работы в средней школе села Лежбаддин Марнеульского района, где компактно проживает азербайджанское население.

Ремонтные работы начались 1 июля 2015 года и были завершены до начала учебного года (15 сентября 2015 года), т.е. в течение 2-х месяцев была проведена огромная работа. Школа состоит из 2-х этажей, до осуществления дополнительной пристройки имела общую площадь 720 кв.м, а после ремонта - 960 кв.м. Следовательно, после пристройки площадь каждого этажа увеличилась на 240 кв.м и общая площадь этажей стала 480 кв.м. Школа вмещает 19 классов (было 13 классов). Здесь также имеются библиотека, учительская, буфет, кабинет директора и комната для информатики. В данной школе обучаются около 130 учащихся. Школа села Лежбаддин полностью обустроена, что подразумевает проведение отопительной системы, сантехнической и электрической работы, а также водоснабжение. Кроме того, обустроена территория школы, построено футбольное поле (сетка, стулья), компания приобрела необходимый школьный инвентарь, реконструированы стелы в память о погибших ветеранах Великой Отечественной войны, проживавших в селе Лежбаддин, а также национального героя Азербайджана Джалила Азиз оглу Сафарова, погибшего во время боевых действий в Нагорном Карабахе.