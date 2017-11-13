Россотрудничество и Азербайджанский университет языков договорились о сотрудничестве

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Руководство Азербайджанского университета языков (АУЯ) встретилось с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане, советником посольства России Валентином Денисовым.

Как сообщает Report, во встрече, организованной по инициативе научно-исследовательской лаборатории "Россиеведение" при АУЯ, принимали участие ректор вуза, академик Кямал Абдуллаев, заведующий данной лабораторией, профессор Мамед Алиев, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) Олеся Аленина, а также непосредственно сотрудники лаборатории.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в научных и образовательных программах, договорились о реализации совместных проектов.

В.Денисов в свою очередь поблагодарил руководство вуза за открытие единственной в Азербайджане научно–исследовательской лаборатории "Россиеведение", главной целью которой является изучение истории, культуры, религии, а также политической и правовой системы современной России.

Визит завершился вручением памятных изданий.