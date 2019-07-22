Российские студенты передадут мемориальную доску Фармана Салманова в АГУНП

Студенты и преподаватели российских нефтяных вузов проведут медиаэкспедицию по России и Азербайджану, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В частности, участники проекта посетят Тюмень, Мегион, Нижневартовск, Сургут, Горноправдинск, Ханты-Мансийск, а также побывают на российских месторождениях. Наряду с этим, они планируют посетить Азербайджан.

Отмечается, что "Путь нефти" объединит студентов и молодых преподавателей нефтяных вузов для создания медиаконтента, который отразит нефтяное богатство разных регионов России и Азербайджана.

Цель экспедиции - изучить историю развития нефтяной промышленности от бакинской до сибирской нефти. В частности, в ходе поездки в Азербайджан участники передадут мемориальную доску Фармана Салманова представителям Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) - вуза, в котором учился первооткрыватель сибирской нефти.

Экспедиция пройдет с 16 сентября по 12 октября 2019 года.