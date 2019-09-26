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Российские книгоиздатели примут участие в Бакинской международной книжной ярмарке

​Российские книгоиздатели примут участие в Бакинской книжной ярмарке
Ассоциация книгоиздателей России с 27 по 29 сентября примет участие в VI Бакинской международной книжной ярмарке

Ассоциация книгоиздателей России с 27 по 29 сентября примет участие в VI Бакинской международной книжной ярмарке, которая будет проходить в Бакинском дворце спорта, передает Report со ссылкой на сообщение Российского информационно-культурного центра.

На коллективном стенде Ассоциации будет представлена продукция издательств "Международные отношения", Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и российско-китайского издательства "Шанс".

Самостоятельными стендами будет представлено еще несколько российских участников.

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