Российские книгоиздатели примут участие в Бакинской международной книжной ярмарке

Ассоциация книгоиздателей России с 27 по 29 сентября примет участие в VI Бакинской международной книжной ярмарке, которая будет проходить в Бакинском дворце спорта, передает Report со ссылкой на сообщение Российского информационно-культурного центра.

На коллективном стенде Ассоциации будет представлена продукция издательств "Международные отношения", Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и российско-китайского издательства "Шанс".

Самостоятельными стендами будет представлено еще несколько российских участников.