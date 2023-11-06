Россия планирует запустить аппарат за пределы Солнечной системы

Российские специалисты занимаются разработкой проекта по изучению межзвездного пространства и полету космического аппарата за пределы Солнечной системы.

Российские специалисты занимаются разработкой проекта по изучению межзвездного пространства и полету космического аппарата за пределы Солнечной системы.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил генеральный директор Центра Келдыша (часть госкорпорации "Роскосмос") Владимир Кошлаков.

"Сейчас формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы", — сказал он в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

Кошлаков заверил, что аппарат будет оснащен самым мощным в мире плазменным двигателем, разработанным в Центре Келдыша. Установка будет способна работать на протяжении многих лет, добавил он.