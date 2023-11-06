Россия планирует запустить аппарат за пределы Солнечной системы

Российские специалисты занимаются разработкой проекта по изучению межзвездного пространства и полету космического аппарата за пределы Солнечной системы.
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"Сейчас формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы", — сказал он в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
Кошлаков заверил, что аппарат будет оснащен самым мощным в мире плазменным двигателем, разработанным в Центре Келдыша. Установка будет способна работать на протяжении многих лет, добавил он.