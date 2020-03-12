Россия и Европа отложили запуск корабля к Марсу из-за коронавируса

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Россия и Европа перенесли запуск космического аппарата к Марсу из-за сложившийся ситуации с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте "Роскосмос".

"Госкорпорация "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) приняли решение о переносе запуска второй миссии "ЭкзоМарс" по исследованию Красной планеты на 2022 год... Стороны вынуждены были признать, что во время заключительного этапа подготовки миссии "ЭкзоМарс" ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы", - сказано в сообщении компании.

Согласно плану, аппарат должен искать на Марсе жизнь и воду. Проект станет первой миссией, позволяющей проводить поиск признаков жизни на глубине до двух метров под поверхностью Марса, где существуют уникальные условия для сохранения биологических сигнатур жизни.