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Российский "Прогресс МС-21" затопили в Тихом океане

Российский "Прогресс МС-21" затопили в Тихом океане Неисправный грузовой корабль "Прогресс МС-21", который ранее отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане.
Наука и образование
19 февраля 2023 г. 09:31
Российский Прогресс МС-21 затопили в Тихом океане

Неисправный грузовой корабль "Прогресс МС-21", который ранее отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане.

Как передает Report, об этом сообщила корпорация "Роскосмос".

Корабль свели с орбиты, после чего он вошел в атмосферу и разрушился. Элементы конструкции, которые не сгорели, упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Отмечается, что на МКС "Прогресс МС-21" проработал более 3,5 месяца.

Корабль "Прогресс МС-21" был запущен 26 октября прошлого года и спустя двое суток доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. Утечка теплоносителя у корабля была зафиксирована 11 февраля. Позже в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" приняли решение свести грузовой корабль "Прогресс МС-21" с орбиты.

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