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Российские ученые создали препарат, убивающий раковые клетки

Российские ученые создали препарат, убивающий раковые клетки Исследователи из России создали новый онколитический препарат на базе вируса VSV, который не только уничтожает раковые клетки, но и также стимулирует иммунитет активнее бороться с опухолью.
Наука и образование
25 декабря 2023 г. 21:15
Российские ученые создали препарат, убивающий раковые клетки

Исследователи из России создали новый онколитический препарат на базе вируса VSV, который не только уничтожает раковые клетки, но и также стимулирует иммунитет активнее бороться с опухолью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этот вирус значительным образом замедлил рост имплантированных опухолей в организме мышей и продлил жизнь.

"Вирус VSV имеет массу преимуществ – к нему обычно отсутствует иммунитет, его геном легко редактировать и при этом он способен быстро расти в большом числе типов клеток. Кроме того, его можно использовать для доставки в опухоль молекул, стимулирующих иммунитет. Для демонстрации этого мы создали вирус, который способствует выработке двух подобных веществ, IL-12 и GM-CSF", - говорится в статье в научном издании International Journal of Molecular Sciences.

Онколитические вирусы представляют собой специальным образом модифицированные патогены, которые преимущественно заражают и убивают раковые клетки. За последние два десятилетия регулирующие органы в нескольких странах ЕС, а также в США и Китае одобрили несколько подобных препаратов, которые используются для лечения самых агрессивных и трудно оперируемых новообразований, в том числе рака кожи и опухолей головы и шеи.

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