Российские ученые создали препарат, убивающий раковые клетки

Исследователи из России создали новый онколитический препарат на базе вируса VSV, который не только уничтожает раковые клетки, но и также стимулирует иммунитет активнее бороться с опухолью.

Исследователи из России создали новый онколитический препарат на базе вируса VSV, который не только уничтожает раковые клетки, но и также стимулирует иммунитет активнее бороться с опухолью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этот вирус значительным образом замедлил рост имплантированных опухолей в организме мышей и продлил жизнь.

"Вирус VSV имеет массу преимуществ – к нему обычно отсутствует иммунитет, его геном легко редактировать и при этом он способен быстро расти в большом числе типов клеток. Кроме того, его можно использовать для доставки в опухоль молекул, стимулирующих иммунитет. Для демонстрации этого мы создали вирус, который способствует выработке двух подобных веществ, IL-12 и GM-CSF", - говорится в статье в научном издании International Journal of Molecular Sciences.

Онколитические вирусы представляют собой специальным образом модифицированные патогены, которые преимущественно заражают и убивают раковые клетки. За последние два десятилетия регулирующие органы в нескольких странах ЕС, а также в США и Китае одобрили несколько подобных препаратов, которые используются для лечения самых агрессивных и трудно оперируемых новообразований, в том числе рака кожи и опухолей головы и шеи.