 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Российские студенты изучают азербайджанский язык в БСУ

    Студенты принимают участие в летней школе, которая организована с 11 по 25 июня

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Группа студентов факультета международных отношений и регионоведения Российского государственного гуманитарного университета приехала в Баку, чтобы пройти стажировку в летней школе Бакинского славянского университета.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе БСУ.

    Программа летней школы, которая организована с 11 по 25 июня, включает в основном практические занятия по азербайджанскому языку для российских студентов. Помимо этого, ведущие профессора и доценты БСУ прочитают лекции на тему "Азербайджан в борьбе с международным терроризмом", "Современная азербайджанская литература", "Азербайджан в системе международных отношений", "Религиозная толерантность в Азербайджане", "История общественной мысли Азербайджана", "Азербайджанский мультикультурализм", "Культура Азербайджана".

    Программа предусматривает также знакомство молодежи с историческими и культурными достопримечательностями Баку. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi