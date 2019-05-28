​России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин

России не стоит участвовать в лунной гонке с США как во время холодной войны, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает Report.

"Мне кажется, нам нет смысла участвовать в лунной гонке по той модели, что была в период холодной войны. Да и сейчас новая лунная гонка – это, скорее, не соревнования держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии. Для нас Луна – это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет. Поэтому лучше делать дольше, но дешевле и рациональней с точки зрения компоновки разных элементов программы", - сказал он.

Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год. Американский президент Дональд Трамп поставил НАСА задачу вернуть американских астронавтов на Луну в 2024 году.