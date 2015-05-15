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    ​Родители обучающихся на дому детей будут получать пособие в размере 20 манат

    Пособие будет подсчитано с февраля, а оплата будет производиться местными структурами образования

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Родителям обучающихся на дому детей или же их законным представителям будет выдаваться пособие в размере 20 манат на дорожные расходы при посещении оздоровительных, реабилитационных центров и медицинских учреждений.

    Об этом Report заявили в министерстве образования.

    Согласно информации, в соответствии с постановление Кабмина №108 от 15 апреля 2015 года, пособие будет подсчитано с февраля месяца, а оплата будет производиться местными структурами образования. 

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