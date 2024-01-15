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Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах

Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах В 2024/25 учебном году будут расширены микротерритории столичных общеобразовательных учреждений, где применяется территориальный принцип при электронной регистрации детей в первый класс.
Наука и образование
15 января 2024 г. 11:19
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах

В 2024/25 учебном году будут расширены микротерритории столичных общеобразовательных учреждений, где применяется территориальный принцип при электронной регистрации детей в первый класс.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление образования города Баку.

Решение принято в целях предотвращения искусственного увеличения плотности учащихся в школах, где применяется территориальный принцип. В указанных школах своих детей через электронную систему в первую очередь смогут зарегистрировать жители Баку, имеющие постоянную регистрацию на микротерритории этих образовательных учреждений.

Другим родителям будет предоставлена ​​возможность выбирать школы с низкой плотностью учащихся.

Для дополнительной информации рекомендуется звонить в колл-центр Управления образования города Баку (146-1), либо обратиться по электронному адресу [email protected].

Процесс регистрации в I классы общеобразовательных учреждений осуществляется через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az.

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