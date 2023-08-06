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Rocket Lab вновь отменила запуск ракеты Electron

Rocket Lab вновь отменила запуск ракеты Electron Новая попытка запуска американской ракеты Electron из Новой Зеландии со спутником дистанционного зондирования Земли (Acadia компании Capella Space отменена по техническим причинам.
Наука и образование
6 августа 2023 г. 12:13
Rocket Lab вновь отменила запуск ракеты Electron

Новая попытка запуска американской ракеты Electron из Новой Зеландии со спутником дистанционного зондирования Земли (Acadia компании Capella Space отменена по техническим причинам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск был отменен за 30 минут до старта из-за "показания датчиков" ракеты-носителя.

Это уже третья отмена запуска ракеты за неделю. 30 июля запуск был отменен за секунды до старта из-за технических неполадок на ракете-носителе. 4 августа он был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

В рамках миссии We Love the Nightlife запуск ракеты легкого класса Electron планируется осуществить со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии.

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