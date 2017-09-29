Роберт Секута: Такие личности, как Лютфи Заде, указывают на устойчивость американо-азербайджанских связей

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Лютфи Заде внес огромный вклад в развитие экономики в Соединенных Штатах Америки".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам на церемонии прощания с ученым посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По его словам, такие личности, как Лютфи Заде, указывают на устойчивость и приверженность американо-азербайджанским связям: "Считаю, что данная церемония и доставка его тела в Азербайджан дают возможность вспомнить этого выдающегося ученого и вклад, внесенный им в развитие науки.

Иногда математика кажется для нас абстрактной, однако достигнутые в этой науке успехи способствуют появлению в нашей жизни многих достижений. Азербайджанцы по праву гордятся этой выдающейся личностью".