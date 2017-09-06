РИКЦ в Баку запустил сайт для учителей, преподающих на русском языке

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В канун начала нового учебного года Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) запустил учительский сайт - www.uchitelrusdili.ru. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, это специализированная информационная площадка для учителей русского языка и учителей, преподающих на русском языке.

Авторы сайта начали публиковать учебно-методические материалы, авторские разработки азербайджанских и российских педагогов. Здесь можно найти информацию о передовом опыте преподавания русского языка как иностранного из многих стран мира.

Также посетители сайта могут зарегистрироваться в электронной библиотеке "ЛитРес", ознакомиться с условиями поступления в российские вузы, узнать о проводимых дистанционных обучающих курсах и записаться на них.

Как известно, при РИКЦ уже многие годы действует Учебно-методический центр русского языка. Его материалы также будут размещаться на этом сайте.

"Мы стремимся использовать возможности интернета для скорейшего приближения полезной информации к азербайджанским специалистам. Надеюсь, что азербайджанские педагоги оценят нашу инициативу и станут активными посетителями сайта", - заявил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, комментируя открытие сайта.