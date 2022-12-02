Республиканский форум молодых ученых пройдет в Баку

19 декабря в Баку состоится Республиканский форум молодых ученых “Безопасность и вызовы на Кавказе”, посвященный Победе в 44-дневной Отечественной войне.

19 декабря в Баку состоится Республиканский форум молодых ученых “Безопасность и вызовы на Кавказе”, посвященный Победе в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Аналитическим центром STEM совместно с Институтом кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана.

По словам главы центра STEM Орхана Йолчуева, форум позволит обсудить, каким молодые ученые видят перспективы развития Кавказа, дальнейшее сотрудничество в регионе, какие проблемы безопасности представляют повышенный интерес, в чем заключается вызовы современности.

"В регионе ситуация после войны изменилась. Азербайджан усилил свою роль не только в регионе, но и в мире. И в нынешних условиях роль молодых ученых особо важна",- заявил он на посвященной предстоящему форуму пресс-конференции.

Политолог Ильгар Велизаде в свою очередь отметил, что Республиканский форум - это уникальная возможность для молодых ученых продемонстрировать свой исследовательский потенциал, развить навык публичных выступлений и далее представлять Азербайджан на мировой арене.

Отвечая на вопросы журналистов, политолог отметил, что все еще есть игроки, которые стараются дестабилизировать ситуацию в регионе. "Это очень опасная игра. Исторически третьи страны пытались обеспечить свои интересы в регионе",- добавил Велизаде.