Ректоры турецких университетов вместе с представителями Госкомитета по работе с диаспорой почтили память шехидов

По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой ректоры университетов Турции - Игдырского, Карсского Кавказского, Артвина Чоруха, Агры имени Ибрахима Чечена, Болу Иззета Абант Байсала, Эрзурумского технического, Ванского Юзунджу Йыл и Ардаганского, находящиеся с визитом в Азербайджане, 27 сентября - в День памяти посетили вместе с сотрудниками комитета Парк Победы, ставший одним из символов Отечественной войны.

Как сообщает Report со ссылкой на госструктуру, сотрудники комитета и гости возложили цветы к мемориальному камню и почтили память сынов Отечества, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Отметим, что сегодня азербайджанские диаспорские организации, действующие в разных странах мира, проводят многочисленные мероприятия, посвящённые Дню памяти, доводя до общественности стран проживания суть этой знаменательной даты. В Домах Азербайджана, функционирующих в 20 странах мира, созданы мемориальные уголки и организованы памятные мероприятия.